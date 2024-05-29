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Kırklareli'de Yaralı Tavşan ve Kuş Yavrusu Tedavi Altına Alındı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan tavşan ile yuvasından düşen kuş yavrusu tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine götürüldü.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı bulunan tavşan ile yuvasından düşen kuş yavrusu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri Eriklice köyü yakınlarında devriye faaliyetinde dere kenarında yaralı bir tavşanın olduğunu fark etti.

Ekipler tavşanı bölgeden aldığı esnada yuvasından düşen kuş yavrusunu gördü.

Kuş ile tavşan bölgeden alınarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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