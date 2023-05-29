Kırklareli'de Uzaklaştırma Kararı Olan Eşini Öldüren Zanlı Hakim Karşısına Çıktı

Kırklareli'de uzaklaştırma kararı olan eşini silahla öldüren ve kızının yaralanmasına sebep olan zanlı hakim karşısına çıktı. Sanık Z.A.A., eşinin DEAŞ'a üye olduğunu iddia etti.

Kırklareli'nde uzaklaştırma kararı olan eşini silahla öldüren ve kızının da yaralanmasına sebep olan zanlı hakim karşısına çıktı.

Kırklareli'nde 26 Ekim 2022'de uzaklaştırma kararı olan eşini silahla öldüren ve kızının yaralanmasına sebep olan Z.A.A. bugün hakim karşısına çıktı. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Z.A.A ve müşteki olarak çocukları M.N.A, Ö.A. ve U.A ile avukatları katıldı. Silahla eşini öldürdüğünü kabul eden sanık Z.A.A., eşinin internet ortamında DEAŞ'a üye olarak çeşitli toplantılara katıldığını iddia etti. Eşi S.A'yı ikna etmeye çalıştığını söyleyen Z.A.A., "Eşim ikna olmadı ve bazı söylemlerinden sonra silahımı çıkararak hedef gözetmeksizin rastgele ateş ettim. Bir süre önce yanımızdan ayrılarak öteki odaya giden kızımın bağırma sesini duydum. Bulunduğu odaya gittiğimde oda boş ve cam açıktı. Camdan baktığımda kızımın aşağı atladığını gördüm. Koşarak yanına indim ve 'Baba beni kurtar' dedi. Telefonumu evde unutmuştum, çevrede ikamet eden yakınlarımdan ambulans çağırmasını isteyerek olay yerinden uzaklaştım. Hiçbir şekilde kızıma doğru silah çevirmedim" dedi.

Z.A.A'nın oğlu M.N.A. ise babasından şikayetçi olduğunu söyleyerek, annesi hakkında söylenenlerin doğru olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti sanığın tutuklu halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KIRKLARELİ