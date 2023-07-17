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Kırklareli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

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Kırklareli'nde polis ekiplerinin düzenlediği asayiş uygulamasında üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 kişi ve pompalı tüfek bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahsın hırsızlık suçundan da arandıkları ortaya çıktı.

Kırklareli'nde polis ekiplerinin düzenlediği asayiş uygulamasında üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 kişi ve pompalı tüfek bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahsın hırsızlık suçundan da arandıkları ortaya çıktı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, asayiş uygulamasında Kocahıdır Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları B.K.'nın üzerinde 3.72 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şahsın yapılan GBT kontrolünde hırsızlık suçundan araması olduğu tespit edildi. Ekipler, Yayla Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan A.L. isimli şahsın üzerinde de 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirdi. Yayla Mahallesi'nde durdurulan S.D. isimli şahsın üst aramasında ise 1.32 gram metamfetamin ve 2.56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın yapılan GBT kontrolünde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hırsızlık suçlarından aranması bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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