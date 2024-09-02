Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

KIRKLARELİ'de, polisin iki adreste yaptığı aramada bir kısmı tuvaletten çıkarılan uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada iki adreste uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Adreslere operasyon düzenleyen polis, evde S.I. adlı kadının uyuşturucu maddeleri tuvalete attığını belirledi. Aramalarda, tuvaletten çıkarılan uyuşturucularda 172 sentetik hap, 34,44 gram bonzai bulundu. Kadının çantasında yapılan aramada ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 altın bilezik, 27 çeyrek altın, 85 bin 960 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan S.I., V.I., G.I., E.D. ve M.C.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.