Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

KIRKLARELİ'de polisin 5 ay süren çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Polis, çalışmanın ardından belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarda, 263.64 gram metamfetamin, 38.23 gram bonzai, 6.12 gram esrar, 0.18 gram kenevir, 76 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 32 mermi, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 24 kilitli poşet, rulo halinde alüminyum folyo kağıdı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 70 TL, 200 euro, 105 dolar ele geçirildi.-, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Vahit İŞBAŞARAN KIRKLARELİ,