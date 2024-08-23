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Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda metamfetamin, uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabanca ve tüfek fişekleri gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, metamfetamin, uyuşturucu haplar, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik ecza haplar, esrar öğütücü, 1 ruhsatsız tabanca, tabanca ve tüfek fişekleri ele geçirildi. Operasyonda K.C., N.K., M.C., T.H., U.A.Y., E.D., M.Ç., U.S.A., A.A., A.Ç., F.Ş., A.C., R.E.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Güvenlik Suç Güncel Haberler

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