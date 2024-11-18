Kırklareli'de Üreticilere Bilgilendirme Ziyareti

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Eroğlu'na bilgi verdi.

Tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Ilık, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Eroğlu da sivil toplum örgütlerinin önemini bildiklerini ve her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Üreticiler bilgilendirildi

Kırklareli'nde üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve personel, merkeze bağlı köyleri ziyaret edip üreticileri bilgilendirdi.

Karadağ, Dolhan köyünde düzenlenen faaliyette, üreticilerin Bakanlık desteklerinden en iyi şekilde yararlanması için çalıştıklarını söyledi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Karadağ, kentteki üretimin artması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.