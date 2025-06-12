Kırklareli'de trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti

Kırklareli'de trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti
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Kırklareli'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 21 yaşındaki İpek Hançer hayatını kaybederken, sürücü 20 yaşındaki Baran C. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRKLARELİ'de otomobilin ağaca çarptığı kazada, İpek Hançer (21) hayatını kaybetti. Baran C. (20) ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinden Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana geldi. Baran C.'nin kontrolünü yitirdiği 39 BC 352 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde İpek Hançer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Baran C. ise ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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