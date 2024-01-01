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Kırklareli'de Trafik Denetimlerinde 533 Araç Trafikten Men Edildi

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde geçen yıl 56 bin 454 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 8 bin 736 araç sürücüsüne trafik cezası kesilirken, 533 araç trafikten men edildi ve 269 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli'nde geçen yıl trafik denetimlerinde 533 araç trafikten men edildi, 269 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince 56 bin 454 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 8 bin 736 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 533 araç trafikten men edildi. 269 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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