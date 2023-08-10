Kırklareli'de Toplum Destekli Polislik Kursları Son Buldu

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünün kentteki dezavantajlı vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluk projeleri sona ererken, kursları bitiren vatandaşlarla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, kentte eğitim alamamış veya eğitimini tamamlayamamış bu nedenle iş sahibi olamamış gençler ve şehre göç ile gelerek sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan toplum kesimlerine yönelik hazırlanan sosyal, kültürel, koruyucu ve önleyici faaliyetlerle ilgili 'Gölgeni Arkanda Bırak' isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Destek Koruma Programı (ÇOGEP) projesinde SODAM-1 de açılan Güzellik ve Saç Bakım Kursu sona erdi. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlerle pasta kesilerek, küçük hediyelerle (polis logolu kupa ve anahtarlık) sertifikaları verildi.

Özellikle eğitimine devam edememiş kız çocukları hayata dahil etmek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak ve kendilerini gerçekleştirebildiklerini fark edebilmeleri amacıyla hayata geçirilen bu kursun tam anlamıyla amacına ulaşabilmesi için çalışmaya istekli kursiyerlere kuaförlük alanında iş bulabilmeleri için yardımcı olunarak, eğitimle her durumda bir adım önde olduklarını anlamaları, azimle ve hırsla yollarına devam etmeleri hedeflendi.

Erken yaşta evlilik kız çocuklarının, gençlerin bir amacı, ulaşmak istedikleri bir hedefi olsun diye proje ortaklarından Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sodam ile iş birliği içeresinde çalışılarak küçük dokunuşlarla büyük değişimleri sağlamak için mücadele edildi. Kurslarını başarıyla bitirdikten sonra vizyondaki sinema filmini hep beraber izleyerek kutlama yapıldı. - KIRKLARELİ