Kırklareli'de Teke Deresi'nde Balık Ölümleri Görüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Teke Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Derenin, Hazinedar köyünden geçtiği alanda su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

Köy sakinlerinden Aykut Yavuz, AA muhabirine, derenin 4 yıldır zaman zaman renginin değiştiğini söyledi.

Bazı hayvan çiftlikleri ile tesislerden dereye atık bırakıldığını iddia eden Yavuz, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Sabah dere suyunun siyah renk aldığını ve balık ölümlerinin bu nedenle yaşandığını öne süren Yavuz, "Şuan hiç balık kalmadı. Çok az vardı onlarda gitti." dedi.