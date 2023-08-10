Kırklareli'de Şüpheli Şahıslardan Tabanca, Motosiklet ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan 4 şahıstan ruhsatsız tabancalar, çalıntı motosiklet ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 4 şahıstan ruhsatsız tabancalar, çalıntı motosiklet ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; şüphe üzerine durdurulan F.E. isimli şahsın yapılan üst yoklamasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirilmiş, şahıs adli mercilere sevk edildi.

Babaeski yolu üzerinde durdurulan plakasız motosiklet üzerinde bulunan Y.C. isimli şahsın ise kullandığı motosiklet incelendiğinde çalıntı olarak arandığı tespit edildi. Şahıs adli mercilere sevk edildi.

Şüphe üzerine durdurulan O.C. isimli şahsın kullandığı ticari taksi içerisinden de 1 adet ruhsatsız ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şahıs adli mercilere sevk edildi.

Şüphe üzerine durdurulan E.Ç. isimli şahsın üst aramasında da; 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna bağlı 3 fişek, 3 adet yeşil reçeteli hap, 1 kartuş, 7,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs, adli mercilere sevk edildi. - KIRKLARELİ