Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, kentte perakende satış yapan işletmeler kontrol edildi.

Denetimlerde satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları kontrol edildi.

Ekipler, balıkların muhafaza ve satış koşullarını da inceledi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.