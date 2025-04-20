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Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, perakende balık satışı yapan işletmelere su ürünleri denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, balıkların sezonluk avlanılabilir türler olup olmadığını ve belgelerini kontrol etti. Ayrıca iç sularda uygulanan av yasağı kapsamında baraj ve göllerde denetim yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince kentteki perakende balık satışı yapan işletmeler denetlendi.

Balıkların sezonluk avlanılabilir türler olup olmadığını kontrol eden ekipler, balıkların asgari avlanabilir boyları ile işletmelerin belgelerini kontrol etti.

Ekipler daha sonra iç sularda uygulanan av yasağına ilişkin baraj ve göllerde denetimde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri perakende satış noktalarında ilgili mevzuat kapsamında düzenli olarak denetimlerin yapıldığını belirtti.

Su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak istediklerini aktaran Karaca, vatandaşların güvenilir ve kaliteli gıdalara erişebilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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