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Kırklareli'de Spor Tesisleri ve Hentbol Müsabakaları İncelemesi

Kırklareli'de Spor Tesisleri ve Hentbol Müsabakaları İncelemesi
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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret ederken, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Demirköy ilçesindeki spor tesislerini inceledi. Ayrıca, Kırklareli Spor Salonu'nda Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları gerçekleştirildi ve Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti.

Özbaş, Merkez Müdürü Erdal Tekin'den brifing aldı.

Ardından merkezi gezen Özbaş, personelin isteklerini dinledi.

Babuşcu, incelemede bulundu

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Demirköy ilçesindeki spor tesislerinde incelemede bulundu.

Babuşcu, tesisleri gezip yetkililerden bilgi aldı.

Spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Babuşcu, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları yapıldı

Kırklareli'nde Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları düzenlendi.

Kırklareli Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 10 takım mücadele etti.

Müsabakalarda başarılı olan Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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