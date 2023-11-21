Kırklareli'de Sahte İçki Üretimi Davası Başladı

Kırklareli'nde sahte içki üretip piyasaya sürerek 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli'nde sahte içki üretip piyasaya sürerek 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "olası kastla öldürme", "olası kastla yaralama" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından 71 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık C.Ş, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mağdurlar M.Ö, Ö.E. ve S.K. ile maktul Ahmet A. ve Ramazan K'nin yakınları ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

Tutuksuz sanık C.Ş, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

İnternetten aldığı çeşitli malzemelerle alkol ürettiğini kabul eden C.Ş, kendi tüketeceği kadar alkol üretimi yaptığını savundu.

Hayatını kaybedenler ve görme yetisini kaybeden kişilere alkolü bedelli ya da bedelsiz satmadığını ileri süren sanık C.Ş, "Suçsuzum beraatimi istiyorum. Ben kendim tüketeceğim kadar alkol üretirdim. Bazen arkadaşlarım da gelir, onlar da içerdi. Yaralılardan biriyle birkaç kez kendi ürettiğim alkolü tüketmiştik ancak tarihini hatırlamıyorum. Ancak arkadaş ile alkolü tükettiğimizden ayrılana kadar sağlığında hiçbir sorun yoktu." diye savunma yaptı.

Alkol tüketimi sonucu görme yetisini kaybeden M.Ö. ise sanık C.Ş'den para karşılığında her akşam yarım litre içki satın aldığını ileri sürdü.

Bir akşam C.Ş'den aldığı alkol tükettikten sonra rahatsızlandığını ve hastaneye götürüldüğünü ifade eden M.Ö, "Bir süre yoğun bakımda tedavi gördüm. Hastanede alkol tüketimi kaynaklı görme yetimi yüzde 85 kaybettiğimi söylediler. Her geçen gün daha da görme kaybı yaşıyorum, şikayetçiyim." dedi.

Mağdurlardan Ö.E. de metil alkol zehirlenmesi sonucu 2 gün yoğun bakımda kaldığını ve tedavi gördüğünü söyledi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

Sanığın adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Sanık C.Ş. tarafından üretildiği iddia edilen sahte içkiyi 19 Aralık 2021 tarihinde tüketmesi sonucu Ahmet A. ve Ramazan K'nin Adli Tıp Kurumu tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemede metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği, M.Ö, Ö.E. ve S.K'nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı tespit edilmişti.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sanık C.Ş'nin evinde internet üzerinden satın alındığı tespit edilen 20 litre metil alkol, 40 mililitre anason yağı kiti, 12,25 litre sahte içki ele geçirilmiş, Sahte içkilerden alınan numunelerin laboratuvar incelemesinde öldürücü dozda metil alkol tespit edilmişti.

Gözaltına alınan C.Ş, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.