Kırklareli'de Sahipsiz Hayvanlar İçin Mama Üretim Tesisi İnşaatı Sürüyor

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, sahipsiz sokak hayvanları için inşaat çalışmaları süren mama üretim tesisinde incelemede bulundu.

Bulut, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevine toplanacak olan sahipsiz köpeklerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan mama üretim tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tesisin 200 metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Bulut, proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla imzalanacak protokoller aracılığıyla artık yemekler toplanarak mama elde edileceğini söyledi.

Bu çalışmayla gıda israfının da önleneceğini belirten Bulut, "Mayıs ayında üretime başlıyoruz. Üreteceğimiz kuru mamalar, valiliğimiz ve il özel idaresi ile birlikte hayata geçireceğimiz doğal yaşam alanımızda can dostlarımızın beslenmesinde kullanılacak." dedi.