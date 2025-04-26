Kırklareli'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kırklareli'de sağanak yağış etkili oldu

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili oldu.

Kırklareli'de öğle saatlerinde çiseleyerek başlayan yağış kısa süre etkisini artırdı. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.