Kırklareli'de Otomobilde Ölü Bulunan Kişinin Yargılaması Tamamlandı

Kırklareli'nde merada otomobil içerisinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanması tamamlandı. Sanıklardan biri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'nde merada otomobil içerisinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanması tamamlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktul Fatih Çelikçi'yi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Funda Ş, Sıddık A. ve tutuksuz sanık R.Y. katıldı.

Duruşma, gelen belgelerin okunması ile başladı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Funda Ş. ve Sıddık A'nın tutuklu hallerinin devamını, R.Y'nin de tutuklanmasını talep etti.

Sanık Funda Ş, savunmasında pişman olduğunu ileri sürdü.

Bu tür olaya karıştığı için kendisini kötü hissettiğini ifade eden Funda Ş, beraatini istedi.

Sanık Sıddık A. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Kişiler ile arasında husumet olduğunu kabul eden Sıddık A, kimseyi azmettirmediğini ileri sürerek, "Ben Funda'nın öldürmesini istemedim. Aralarında ne geçti, ne yaşandı ben bilmiyorum. Bu cinayeti işlemedim ve azmettirmedim." şeklinde savunma yaptı.

Avukatların da savunmalarının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

Sanıklardan Sıddık A, "Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılış müebbet istenen Funda Ş'ye ise suçunu itiraf etmesi üzerine etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 22 yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık Rıza Y ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Olay

Kırklareli'nde 18 Şubat'ta Karakoç köyü meralık alanında otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, jandarma ekipleri Fatih Çelikçi'nin silahla öldürüldüğü belirlemişti.

Maktulün bulunduğu aracın Funda Ş. adına kiralanmış olduğunun tespit edilmesi üzerine Funda Ş. ile birlikte Sıddık A. ve R.Y, gözaltına alınmış, Funda Ş. ve Sıddık A. tutuklanmıştı.