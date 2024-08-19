Kırklareli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
KIRKLARELİ'de şarampole devrilen otomobildeki Furkan S. (25), öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Koruköy yakınlarında meydana geldi. Salih K.'nin kontrolünü yitirdiği 39 TP 616 plakalı otomobil şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkartarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan S., hayatını kaybetti.