Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırklareli'de Otomobil ile Tanker Çarpıştı: Tanker Sürücüsü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kırklareli'de Otomobil ile Tanker Çarpıştı: Tanker Sürücüsü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncel Haberler

Kırklareli'de otomobil ile tankerin çarpışması sonucu sıkışan tanker sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tankerde yüklü peynir altı suları etrafa döküldü.

Kırklareli'de otomobil ile tankerin çarpışması sonucu sıkışan tanker sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İnece beldesi yakınlarında 34 EN 3039 plakalı Ö.D. idaresindeki tanker ile 39 AAN 175 plakalı R.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, tankerde yüklü peynir altı suları etrafa döküldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title