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Kırklareli'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, savcının incelemelerinin ardından cenazeler morga götürüldü.