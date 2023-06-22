Kırklareli'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Eriklice Köyü yakınlarında Hüseyin A. idaresindeki 43 ACS 649 plakalı cip ile Zeki K. idaresindeki 39 DE 061 plakalı otomobil çarpıştı.

Kırklareli'de otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü

KIRKLARELİ - Kırklareli'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eriklice Köyü yakınlarında Hüseyin A. idaresindeki 43 ACS 649 plakalı cip ile Zeki K. idaresindeki 39 DE 061 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince cip ve otomobilde bulunan sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Zeki K. ve Hüseyin A.'nın cenazeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.