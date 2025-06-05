Kırklareli'de Ortaokul Öğrencilerine Skolyoz Taraması Başlatılıyor

Kırklareli'nde öğrencilerde omurga sağlığını korumak, erken tanı ile skolyoz hastalığının olası etkilerini en aza indirmek amacıyla ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak.

Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce toplumsal sağlığın korunması amacıyla "Skolyoz Projesi" hazırlandı.

Rektörlük binasında düzenlenen törende Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından projenin protokolü imzalandı.

Rektör Ak, yaptığı konuşmada, proje kapsamında tüm ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacağını söyledi.

Projenin temel amacının öğrencilerde omurga sağlığını korumak olduğunu ifade eden Ak, "Proje kapsamında, belirlenen yaş grubundaki öğrencilerin skolyoz açısından sağlık taramalarından geçirilmesi planlanmaktadır. Alanında uzman sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilecek taramalar sonucunda, omurga eğriliği açısından riskli olduğu tespit edilen öğrenciler, velilerinin yazılı onayı alınmak suretiyle ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir. Gerekli görülen durumlarda hastanelerde ileri düzey tetkiklerin yapılması ve tedavi süreçlerinin başlatılması sağlanacaktır." şeklinde konuştu.

Ak, ayrıca öğrencilere omurga sağlığını destekleyen basit ve etkili egzersizlerin uygulamalı olarak öğretileceği etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.