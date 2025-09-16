Kırklareli'de Okul Çevrelerinde Yaya Önceliği Denetimi
Kırklareli Jandarma Komutanlığı, okul çevrelerinde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yapılan denetim öncesinde yaya geçidi çizgileri boyandı ve sürücülere yaya güvenliği hakkında bilgi verildi.
Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında denetim öncesi Karayolları Bölge Şefliği işbirliğinde, yaya geçidi çizgileri boyandı.
Denetimlerde, sürücülerin farkındalığının artması amacıyla yaya güvenliği ve uymaları gereken kurallar anlatıldı.
Ekipler, denetimde sürücülere broşür dağıtıp bilgi verdi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel