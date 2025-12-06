Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurt öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yaparken, kuşlar için ahşap yuva da yaptılar. Yurdum Projesi kapsamında düzenlenen yardım kampanyasında toplanan erzaklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Aynı zamanda Gönül Sarayı Projesi ile kuşlar için yuvalar yapıldı.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Evlad-ı Fatihan Yurdu öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulundu.

Öğrenciler, Yurdum Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlattı.

Toplanan erzaklar öğrenciler tarafından ailelere ulaştırıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Öğrenciler kuşlar için yuva yaptı

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Babaeski Kız Yurdu öğrencileri kuşlar için ahşap yuva yaptı.

Öğrenciler, "Gönül Sarayı Projesi" kapsamında çalışma yapmaya karar verdi.

Proje kapsamında ahşaptan oluşturulan yuvalar öğrenciler tarafından yağlı boya ile rengarenk boyandı.

Yuvalar daha sonra yurdun bahçesindeki ağaçlara yerleştirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel


