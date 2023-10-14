Kırklareli'de Narkotik Operasyonunda 152 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 ayda, 99 olaya müdahale ederek 152 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 ayda, 99 olaya müdahale etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale edilen 99 uyuşturucu olayında 152 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, şüphelilerden 22'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise 103 kilogram esrar, 285 gram bonzai, 364 gram metamfetamin, 28 gram kokain, 260 exctasy hap, 63 gram skunk, 84 bin 168 kök Hint keneviri, 10 tabanca, 3 tüfek, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 900 lira ele geçirildi.