Kırklareli'de Motosiklet Sürücüleri Denetlendi

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet sürücülerinin belgelerini kontrol etti ve eksik belgeleri olan sürücülere idari yaptırım uyguladı. Denetimlerde 'Bir Kural Bir Ömür' Kampanyası kapsamında sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde motosiklet sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde, belgelerinde eksik olan veya çeşitli kusurlarından dolayı bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetimlerde "Bir Kural Bir Ömür" Kampanyası kapsamında sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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