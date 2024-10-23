Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Mobilya Mağazasında Yangın: Mağaza Kullanılamaz Hale Geldi

Kırklareli'de Mobilya Mağazasında Yangın: Mağaza Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de bir mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda mağaza kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'de çıkan yangında, mobilya mağazası kullanılamaz hale geldi

Kırklareli'de mobilya mağazasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, mağaza kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Kırklareli-İstanbul D100 karayolunun birinci kilometresindeki mobilya mağazasında meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevleri gören çalışanların durumu haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin bölgede güvenlik önlemi aldığı yangında AFAD ve BOTAŞ ekipleri de hazır bulundu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle bölgeye ilçelerden itfaiye ekipleri de takviye edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, mobilya mağazası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Ömer KUŞÇU / KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Ekonomi Güncel Yaşam

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TRT CANLI İZLEME LİNKİ | Galatasaray'ın maçı TRT'de mi? TRT kesintisiz, HD izleme linki var mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.