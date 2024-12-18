Kırklareli'de Mobil Göç Noktası ile Düzensiz Göçmen Kontrolleri Artıyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçmenlerin tespiti için kurulan Mobil Göç Noktası'ndaki çalışmaları inceledi. Kimlik ibraz edemeyen göçmenlerin biyometrik kontrolü yapılarak, yasal kalış hakkı olmayanların sınır dışı işlemleri başlatılıyor.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları inceledi.
Turan, Dereköy Sınır Kapısı yolunda İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan asayiş ve trafik uygulama noktasında bulunan araçtaki çalışmalar hakkında İl Göç Müdürü Ahmet Temelci'den bilgi aldı.
Mobil Göç Noktasında düzensiz göçmenlerin kimlikleri sorguluyor.
Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor.
Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılıyor.
Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktaları ile ilçelerde görev alıyor.