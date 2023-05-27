Kırklareli'de mısır üretimi 47 bin 500 tona ulaştı

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ildeki mısır üretiminin 47 bin 500 tona ulaştığı açıklandı. Uzmanlar, Türkiye ve dünya genelindeki mısır üretimi hakkında bilgi verirken, suyun mısır üretimi için en önemli faktör olduğunu vurguladılar.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde mısır hastalık ve zararlıları konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ildeki mısır üretiminin 47 bin 500 tona ulaştığı belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan uzmanlar, Türkiye ve dünya genelindeki mısır üretimi hakkında bilgi verdi. Mısırın dünyada buğday ve çeltikten sonra en fazla tarımı yapılan tahıl bitkisi olduğunu, gelişmiş ülkelerdeki çiftçi ailelerin mısır ekimi yaptığını, tahıllar içinde en çok verim alındığını ifade eden uzmanlar, şu bilgileri verdi:

"Dünya mısır üretiminin yüzde 63,5'lık kısmı sadece üç ülke tarafından yapılmaktadır. Bunlar ABD yüzde 31,6, Çin yüzde 22,4, Brezilya yüzde 9,5'lik üretim paylarına sahiptirler. Şu an dünyanın en büyük mısır ihracatçısı konumunda olan ABD'dir. Türkiye'de mısır ise 7 milyon 580 bin dekar alandan 8 milyon 500 bin ton üretimi yapılmaktadır. Türkiye tahıllar ve diğer tarım ürünleri içindeki payı geçen seneye göre yüzde 11'den yüzde 12,1 civarına çıkmıştır. Bu bir yıl önceki üretime göre yüzde 25'lik bir artışa denk gelmektedir. Türkiye'de mısır üretimi sulama imkanı olan ve sulama projelerine dahil olan illerde daha fazla yapılmaktadır. Türkiye mısır üretiminin yaklaşık yüzde 43'ünü üç il yapmaktadır. Bu iller Konya yüzde 18,7, Şanlıurfa yüzde 12.1, Adana yüzde 12 şeklinde sıralanmaktadır. Bu sıralama sulama ve piyasa durumuna göre değişmektedir."

Kırklareli'nde mısır üretimi 47 bin 500 tona ulaştı

Kırklareli il genelindeki mısır üretimi hakkında da bilgi veren uzmanlar, "Son üç yılda özellikle yapılan baraj ve benzeri yerlerin yapılmasıyla sulanan arazilerin sayısı arttığından dolayı üretim miktarı yükselmiştir. 2020 yılında mısır üretimi 20 bin 398 ton iken, 2021 yılında üretim 42 bin 305 tona yükselip yüzde 107'lik bir artık göstermiştir. 2022 yılında ise 44 bin dekar alandan 47 bin 500 tonluk bir mısır üretimi yapılarak, üretimde ve verimde artışlar devam etmiştir. Yem ve biyoyakıt başta olmak üzere çok geniş kullanım alanına sahiptir. Mısır kullanım ihtiyacı, üretiminden daha hızlı yükselmektedir. Küresel ve ulusal düzeydeki piyasa faktörleri mısırın yıldan yıla önemini arttırmaktadır. Bu önem son yıllarda çıkan savaşlar neticesinde de kendini belli etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Su, mısır üretiminin en önemli faktörüdür"

Saydıkları özelliklerin düşünüldüğünde üretimde en önemli faktörün su olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "Su doğru kullanıldığında verimi arttıracak ve suyun sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Verimin artışına engel olan, hastalık ve zararlı mücadelesi ise doğru yapılmalıdır. Yapılacak mücadele için bilgilendirme toplantılarının düzenli olarak yapılaması ve arazinin durumunun değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Batı mısır kök kurdunun erginleri, yüksek uçma kapasitesine ve üreme gücüne sahip

Yapılan toplantıda Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca mısır hastalık ve hararlıları ile batı mısır kök kurdu üzerinde duruldu. Uzmanlar, zararlılarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Batı mısır kök kurdunun erginleri, yüksek uçma kapasitesine ve üreme gücüne sahiptir. Kök uçlarına zarar vererek, uçlarda kahverengi yaralanmalara yol açar. Bazı tarlalarda kök boğumları budanmış gibi görünür. Zarar görmüş kökler yeterince su ve besin elementi alamazlar. Bu hasatta ciddi ürün kayıplarına sebep olur. Zarar gören köklerin, mantari hastalıklara karşı hassasiyeti artar. İlerleyen dönemlerde, koçan püsküllerinde aşırı zarara, zayıf tozlaşmaya ve koçanda tane sayısında azalmaya sebep olur. Bu gibi belirtiler ve olumsuzluklara yol açan zararlıya dikkat edilmesi gerekir."

Toplantının devamında üreticilerin karşılaşabileceği diğer olumsuzluklara da değinilerek, yaşanabilecek bu durumlara karşı nasıl bir mücadele verilmesi konusunda aydınlatıcı bilgi verildi.

"Toprak ve tohum biterse, geleceğimiz biter"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy konuşmasında, "Dünyada ve Türkiye'de mısır üretiminin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Türkiye olarak üretimde kendine yeten ülkeler arasına ismimizi yazdırmaktayız. Çünkü 'Toprak ve tohum biterse, geleceğimiz biter' anlayışıyla planlamayı kırsaldan yapmaya, kalkınmayı ise tarımdan başlatmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. İlimizde de ortaya konulan veriler ışığında, üretimin her geçen yıl arttığını görmekteyiz. Mısır üretiminde en önemli konu sudur. Yeter ki su olsun, Türkiye 250 milyon insanı besleyecek üretim kapasitesine sahiptir. Bunu her zaman altını çizerek söylüyorum. Günümüzde toplum, tarımı, hep bir problem gibi düşünüyor ama aslında tarım bir çözüm yolu olarak görülmelidir. Hastalık ve zararlı konusuna gelecek olursak, üreticimizin emeğinin tarlada kalmaması için, bu gibi durumlarla karşılaşınca en uygun uygulama yapılması için, bu toplantının yapılması benim açımdan çok önemliydi. Toplantı sonucunda olumsuz durumlarla nasıl mücadele yapılacağı, ürettiğimizin insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden, verim kaybının nasıl önlenebileceği anlaşılacaktır" dedi. - KIRKLARELİ