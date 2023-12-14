Kırklareli'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 39 M 0753 plakalı minibüs ile 34 GMT 638 plakalı otomobil, Poyralı köyü yakınlarında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan, araç sürücüleri ile yolcu minibüsünde bulunan 7 kişi, ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle Demirköy ile Pınarhisar ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Araçların bölgeden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.