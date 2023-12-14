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Kırklareli'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 9 yaralı

14 Aralık 2023 15:19 Güncelleme: 15:20 Abone Ol

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.