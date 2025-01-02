Kırklareli'de Mahsur Kalan Teknisyenler Kurtarıldı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, yoğun kar nedeniyle karlı yolda mahsur kalan Türk Telekom teknisyenleri, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknisyenlerin kurtarılması için 3 saatlik bir çalışma gerekti.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde karlı yolda mahsur kalan 3 teknisyen, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Mahyatepe mevkisinde 3 gün önce etkili olan yoğun kar nedeniyle oluşan arızaya giden Türk Telekom personeli, araçla karlı yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Teknisyenler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu koordinesinde iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.