Kırklareli'de Kurbanlık Hayvanların Kırkım Mesaisi Devam Ediyor

Kırklareli'de Kurbanlık Hayvanların Kırkım Mesaisi Devam Ediyor
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Kırklareli'nde kurbanlık hayvanların alıcılara daha bakımlı sunulması için üreticilerin kırkım çalışmaları devam etmekte. Kırkımcı ekipler, bayram öncesi yoğun tempoyla hayvanları kesiyor.

Kırklareli'nde kurbanlıklarını alıcılarının karşısına temiz ve bakımlı çıkarmak isteyen üreticilerin kırkım mesaisi sürüyor.

Halk arasında "kırkımcı" olarak bilinen, çiftlikleri gezerek koyunların yünlerini makinelerle kesen ekipler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışı yapılan çiftliklerde mesailerini sürdürüyor.

Kentte yaklaşık 13 yıldır kırkımcılık yapan Kadir Sarı, 5 kişilik ekibiyle besicilere hizmet veriyor.

Sarı, AA muhabirine, her sene olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi ağıllarda yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

Kurbanlıkların alıcısının karşısına bakımlı çıkması için yünlerini elektrikli makinelerle kırktıklarını ifade eden Sarı, kırkım yapılan hayvanın satışının daha hızlı olduğunu kaydetti.

Küçükbaş hayvanlara kuaför hizmeti verdiklerini belirten Sarı, "Yünlerini kesersek müşterilerin seçmesi daha kolay oluyor. Hayvanın yünleri varken üzerinde etinin ne kadar olduğunu herkes tahmin edemeyebilir ama kırkımdan sonra müşteriye sunulan hayvanlar çok daha rahat seçilebiliyor." diye konuştu.

Sarı, hayvan sağlığı ve gelişimi açısından kırkımın önemli olduğunu vurguladı.

"Gün içinde 12-14 saat çalışabiliyoruz"

Bayram öncesi mesailerinin arttığını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi özellikle son iki haftada çalışma tempomuz çok yüksek, normale göre 2 kat daha fazla çalışıyoruz. Gün içinde 12-14 saat çalışabiliyoruz çünkü yetiştirmemiz gerekiyor, hayvanların hepsinin Kurban Bayramı'na kadar kırkılması gerekiyor. O yüzden çok yoğun çalışıyoruz."

Besici Deniz Önsel ise her yıl hayvanlarına kırkım yaptırdıklarını belirtti.

Kırkımın hayvanları rahatlattığını dile getiren Önsel, kırkım yapılan hayvanın alıcısının karşısına daha güzel çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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