Kırklareli'de Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimi Yapıldı

Kırklareli'de Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimi Yapıldı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi market, şarküteri ve restoranlarda gıda denetimi yaptı. Ekipler, et ürünlerinin satış koşullarını ve son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi market, şarküteri ve restoranlarda gıda denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, özellikle et ve et ürünleri satışı yapan gıda işletmeleri ile market ve restoranları denetledi.

Ekipler denetimlerde, satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Ürünlerin saklama ve satış koşullarını inceleyen ekipler, ayrıca et ve et ürünlerinin bulunduğu işletmelerde soğuk hava depoları ve dolaplarında derece ölçümü yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kurban Bayramı öncesi denetimleri arttırdıklarını belirtti.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ekiplerin görev başında olduğunu ifade eden Karaca, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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