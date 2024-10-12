Kırklareli'de Köy Yollarında Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor
Kırklareli İl Özel İdaresi, köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sekreter Bilal Kuşoğlu, devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yolların bakım ve onarım ile konforlu hale getirileceğini belirtti.
Kırklareli İl Özel İdaresince köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Kızılcıkdere ile Deveçatağı köyleri arasındaki yolda devam eden çalışmaları inceledi.
Ekiplerden bilgi alan Kuşoğlu, köy yollarının 2024'de planlanan bakım ve onarım ile asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Kuşoğlu, köy yollarının bakım ve onarımların ardından daha konforlu hale geldiğini söyledi.