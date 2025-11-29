Kırklareli'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Geliyor
Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kızılcıkdere-Deveçatağı köyü arasında 13 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı.
Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerin asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Kızılcıkdere-Deveçatağı köyü arasında13 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Yol yapım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel