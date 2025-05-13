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Kırklareli'de Korkunç Cinayet: Aysel S. Tabanca ile Öldürüldü, Hacı Türkmen İntihar Etti

Kırklareli'de Korkunç Cinayet: Aysel S. Tabanca ile Öldürüldü, Hacı Türkmen İntihar Etti
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Kırklareli'de Hacı Türkmen, evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra birlikte yaşadığı Aysel S.'yi tabanca ile öldürüp intihar etti. Olayın detayları dehşeti gözler önüne serdi.

KIRKLARELİ'de Hacı Türkmen (60), evini ve otomobilini yaktıktan sonra birlikte yaşadığı Aysel S.'yi (53) tabanca ile öldürüp, intihar etti.

Karakaş Mahallesi'nde yaşayan Hacı Türkmen, dün gece evini ateşe verip yaktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Evde oturan Hacı Türkmen'e ulaşılamadı.

Demircihalil köyü yakınlarında ise bugün bir otomobilin yandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobildeki yangın söndürüldü.

Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada, otomobile yaklaşık 15 metre mesafede Hacı Türkmen ile birlikte yaşadığı Aysel S. yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmen ile Aysel S.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hacı Türkmen'in, Aysel S.'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği saptandı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Hacı Türkmen'in 3 çocuk sahibi olduğu ve eşinden boşandıktan sonra Aysel S. ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Hacı Türkmen'in komşusu Ayşe Düzyol, "Gece 02.30'da bir ses oldu. Yukarıdan alevle beraber balkonun camları yere düştü. Sonrasında itfaiye çağrıldı, geldiler ve söndürdüler. Çok korku yaşadık. Benim evimde çok zarar yok. Eşinden boşandığını biliyoruz, buraya geleli 3-4 yıl olmuştu. Sadece apartmana girip çıkarken selamlaşıyorduk. İmam nikahlı olarak birisiyle yaşıyormuş. Kıskançlıktan onu da öldürdüğünü söylüyorlar. İyi bir insandı, kötü diyemem komşuluk olarak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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