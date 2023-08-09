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Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki Nihat Kurnaz için arama çalışması başlatıldı. Kurnaz'ın, İğneada beldesindeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurnaz'ın en son dün görüldüğü mezarlık çevresi başta olmak üzere bölgede arama çalışması yürütüyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki Nihat Kurnaz için arama çalışması başlatıldı.

Kurnaz'ın, İğneada beldesindeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kurnaz'ın en son dün görüldüğü mezarlık çevresi başta olmak üzere bölgede arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

112 Acil Çağrı Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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