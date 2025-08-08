Kırklareli'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de 32 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Ü., özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda evde bir otomatik tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

KIRKLARELİ'de 'Kasten öldürme' suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü., özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 32 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Ü.'nün saklandığı adresi belirledi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.Ü.'nün bulunduğu eve özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. S.Ü. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 otomatik tüfek, 6 fişek, 25 adet de tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ü. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.