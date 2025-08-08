Kırklareli'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kırklareli'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kırklareli'de 'kasten öldürme' suçundan 32 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Ü., özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada silah ve mermiler ele geçirildi.

KIRKLARELİ'de 'Kasten öldürme' suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü., özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 32 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Ü.'nün saklandığı adresi belirledi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.Ü.'nün bulunduğu eve özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. S.Ü. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 otomatik tüfek, 6 fişek, 25 adet de tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ü. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

