Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Kargo Aracı Görünümlü Kamyonetle Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığa Hapis Cezası

Güncelleme:

Kırklareli'nde kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Kırklareli'nde kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akın A. ile avukatı katıldı.

Sanık Akın A, bir süredir maddi sıkıntı çektiğini, o nedenle göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığını belirtti.

Pişman olduğunu ifade eden sanık Akın A, "Ben göçmenleri İstanbul'dan alarak Kırklareli'ne getirdim. Kofçaz ilçesi yoluna çıktığımda polis ekipleri beni durdurdu. Araçta kargo olduğunu söyledim yoluma devam ettim. İlçeye vardığımda polis ekipleri yeniden beni durdurdu ve araçta yine ne olduğunu sordu. Bir süre cevap vermedim. Daha sonra insan olduğunu söylediğimde beni Kofçaz Kaymakamlığı bahçesine götürdüler. Daha sonra tutanak tutulduğu ve çıkarıldığım mahkemede tutuklandım. Bu iş karşılığında 45 bin liraya anlaşmıştım. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanık Akın A'nın göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, sanığa 8 yıl 10 ay hapis cezası ile 50 bin lira adli para cezası verdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince Kofçaz ilçesinde kontrol noktasında 18 Ekim 2023'te bir kargo firmasının etiket ve logosu bulunan Akın A. yönetimindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurmuştu. Ekipler, kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 2'si kadın, 1'i çocuk 58 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

Gözaltına alınan Akın A. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title