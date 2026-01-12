Kırklareli'de karaca avlayan kişiye 50 bin lira ceza
Kırklareli'de yapılan denetimlerde karaca avlayan Y.E.S.'ye 50 bin 943 lira para cezası uygulandı.
KIRKLARELİ'de karaca avlayan Y.E.S.'ye 50 bin 943 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Çağlayık köyünde Y.E.S.'nin aracını şüphe üzerine kontrol etti. Kontrolde araçta avlandığı tespit edilen bir karaca bulundu. Durumun bildirildiği Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.E.S.'ye 50 bin 943 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel