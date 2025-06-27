Kırklareli'de Kaçak Köpek Üretimine Baskın: 12 Köpek Kurtarıldı

Kırklareli'de Kaçak Köpek Üretimine Baskın: 12 Köpek Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de yapılan operasyonda kaçak cins köpek üretimi yapılan yer tespit edildi. 12 köpek, kötü koşullardan kurtarılırken, şüpheliye yüksek miktarda ceza kesildi.

KIRKLARELİ'de kaçak cins köpek üretimi yapılan yere yapılan baskında 12 köpek kurtarılırken, 1 şüpheliye 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, il merkezine bağlı Ahmetçe köyünde kaçak cins köpek üretimi yapılan yere baskın yaptı. Kötü koşullarda bakılan 12 köpek kurtarıldı. Yapılan kontrollerde kimlikleri, kayıtları ve aşıları eksik olan 12 köpek, Kırklareli Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. Kaçak köpek üretimi yaptığı belirlenen şüpheliye '5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu' kapsamında 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.