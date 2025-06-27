Kırklareli'de Kaçak Köpek Üretimine Baskın: 12 Köpek Kurtarıldı

KIRKLARELİ'de kaçak cins köpek üretimi yapılan yere yapılan baskında 12 köpek kurtarılırken, 1 şüpheliye 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, il merkezine bağlı Ahmetçe köyünde kaçak cins köpek üretimi yapılan yere baskın yaptı. Kötü koşullarda bakılan 12 köpek kurtarıldı. Yapılan kontrollerde kimlikleri, kayıtları ve aşıları eksik olan 12 köpek, Kırklareli Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. Kaçak köpek üretimi yaptığı belirlenen şüpheliye '5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu' kapsamında 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.