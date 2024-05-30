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Kırklareli'de Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Evde yapılan incelemede çukur açıldığı ve birçok tarihi eser ile kazı malzemesi ele geçirildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Eve giden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.

Evde asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Y, T.T, E.D. ve İ.P. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Demirköy Güvenlik Suç Güncel Haberler

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