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Kırklareli'de Kaçak Göçmen ve Organizatör Yakalandı

Kırklareli'de Kaçak Göçmen ve Organizatör Yakalandı
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Kırklareli'de, okul taşıtı görüntüsü verilen bir minibüste 15 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı. Organizatörün tutuklandığı olayda, göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

KIRKLARELİ'de okul taşıtı görüntüsü verilen minibüste, 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesi kara yolunda yaptığı denetimler sırasında üzerinde 'Okul taşıtı' yazan bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 kaçak göçmen ile organizatör C.K. yakalandı. Organizatörün minibüse okul taşıtı görüntüsü verdiği belirlendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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