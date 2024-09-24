Kırklareli'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

KIRKLARELİ'de polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kapalı kasa minibüste 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Organizatörler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığını önleme çalışmalarında, durumundan şüphelenilen kapalı kasa minibüsün sürücüsüne 'Dur' ihtarı yapıldı. İhtara uymayıp kaçan minibüsün sürücüsü, takiple durduruldu. Kontrol edilen minibüste 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan araması bulunan M.Ş. ile A.E. ve H.K., adlı organizatörler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.