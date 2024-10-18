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Kırklareli'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

Kırklareli'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı
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Kırklareli'de polisin dur ihtarına uymayan iki hafif ticari araç, takiple durduruldu. Araçlarda 12 kaçak göçmen ve 3 insan kaçakçısı organizatör yakalandı. Organizatörler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

KIRKLARELİ'de sürücüleri polisin ihtarına uymayan 2 hafif ticari araç, takiple durduruldu. Araçlarda 12 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen 2 hafif ticari araçta kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Takibe alınan araçların sürücüleri, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Takviye ekiplerin de devreye girmesiyle takip edilen araçlar Pınar Mahallesi'nde durduruldu. Kontrol edilen araçlarda 12 göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörler N.G., S.İ. ve M.A, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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