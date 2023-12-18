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Kırklareli'de kaçak avcılıkta kullanılan 2 avcı kulübesi imha edildi

18 Aralık 2023 15:47 Güncelleme: 15:48 Abone Ol

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dokuzhöyük ve Asilbeyli göletleri yakınlarında avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı 2 avcı kulübesi buldu. Jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ele geçirilen avcı kulübeleri sökülerek imha edildi.