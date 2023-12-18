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Kırklareli'de kaçak avcılıkta kullanılan 2 avcı kulübesi imha edildi

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dokuzhöyük ve Asilbeyli göletleri yakınlarında avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı 2 avcı kulübesi buldu. Jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ele geçirilen avcı kulübeleri sökülerek imha edildi.

Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 avcı kulübesi (güme) imha edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dokuzhöyük ve Asilbeyli göletleri yakınlarında avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı 2 avcı kulübesi buldu.

Jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ele geçirilen avcı kulübeleri sökülerek imha edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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