Kırklareli'de jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim - Haberler

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Kırklareli'de jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim

Demirören Haber Ajansı - Uğurcan Karaoğlu - Güncel
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Kırklareli'de jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim

KIRKLARELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman ve anız yangınlarına karşı dron ve dürbünlerle denetimler gerçekleştiriyor.

KIRKLARELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman ve anız yangınlarına karşı dron ve dürbünlerle denetimler gerçekleştiriyor.

Son dönemlerde havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan orman, anız ve mahsul yangınlarına karşı Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinatörlüğünde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yangın riski yüksek alanlar ile kritik bölgelerin dronla ve dürbünle gözetleme çalışmalarına başladı. Faaliyetler kapsamında sahada rastlanan çiftçiler yüz yüze bilgilendirilerek, SMS'lerle muhtarlar ile vatandaşlar sık sık ikaz ediliyor. Kırklareli Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda yasaklanan ormanlara girişler sıkı bir şekilde takip ve kontrol ediliyor. Ayrıca trafik denetimleri yapan jandarma trafik timlerince durdurulan sürücü ve yolcular uyarılarak seyahat esnasında ve molalarda çevreye sigara izmariti ile çöp atmamaları konusunda uyarılıyor.


Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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